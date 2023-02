VIDEO – Milan-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Torino, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



RITORNO ALLA VITTORIA – Milan-Torino 1-0 nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Il Milan ritrova un successo che gli mancava dal 4 gennaio. Si arrende il Torino, che aveva battuto i rossoneri sia all’andata in campionato sia poco meno di un mese fa in Coppa Italia sempre a San Siro. Primo tempo scialbo, con pochissime occasioni da gol. Una clamorosa ce l’ha Antonio Sanabria, su assurdo crollo a terra di Simon Kjaer, ma il suo tocco è troppo debole e Ciprian Tatarusanu lo ferma. Al 54′ Rafael Leao imbeccato in maniera un po’ casuale, chiude bene lo specchio Vanja Milinkovic-Savic. Poco dopo il portiere del Torino nega l’1-0 al Milan, su un tiro a botta sicura di Olivier Giroud che para in due tempi. Non può fare nulla però al 62′, quando su cross di Theo Hernandez proprio Giroud sfrutta la pessima marcatura di Koffi Djidji e di testa gira in rete. Torino vicino al pari su… autogol, con un angolo di Aleksej Miranchuk deviato da Sandro Tonali a un soffio dal palo. Nel finale contropiede e palla per Theo Hernandez, che incredibilmente manda a lato. Ma il Milan non paga e ora si proietta alla Champions League col Tottenham.

Video con gli highlights di Milan-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.