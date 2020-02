VIDEO – Milan-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Milan-Torino, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



LA RINCORSA CONTINUA – Milan-Torino 1-0 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Più che Zlatan Ibrahimovic il Milan di questo periodo è quasi solo Ante Rebic. Il terzo gol in otto giorni del croato, stavolta decisivo per una vittoria, permette ai rossoneri di rientrare in corsa per l’Europa. Partita brutta al Meazza, che però i padroni di casa approcciano meglio e fanno propria al 25′: recupero palla alto su Alex Berenguer sulla destra (senza fallo), Samu Castillejo serve un assist basso sulla zona del dischetto del rigore dove il croato anticipa Lyanco e fa centro. È il sesto gol in un mese per Rebic, dopo essere rimasto a secco fino al 19 gennaio. Dal Torino, ancora senza punti dopo l’arrivo di Moreno Longo, reazione vera e propria non ce n’è. Poco prima dell’intervallo infortunio muscolare a Simon Kjaer, Mateo Musacchio si rifiuta di entrare dichiarando problemi al polpaccio: Stefano Pioli fa debuttare Matteo Gabbia. A inizio ripresa Ibrahimovic prova l’eurogol, ma la sua conclusione finisce a un passo dal palo alla destra di Salvatore Sirigu. Dopo questa occasione arriva un momento di pressione del Torino, con l’ingresso anche di Simone Zaza, ma i granata non impensieriscono Gianluigi Donnarumma (di contro, dall’altra parte, Castillejo si divora il raddoppio calciando a lato). Così al Milan basta arrivare tranquillamente al 93′ per vincere. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.