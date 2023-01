VIDEO – Milan-Torino 0-1 DTS, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Milan-Torino, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1 dopo i tempi supplementari (0-0): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IMPRESA IN DIECI – Milan-Torino 0-1 dopo i tempi supplementari (0-0) negli ottavi di finale di Coppa Italia. La prima grande sorpresa del tabellone principale è il Torino, che con l’uomo in meno per cinquanta minuti trionfa al Meazza. Il Milan cambia modulo, passando al 3-5-1-1, ma non trova le giuste misure e in avvio Ciprian Tatarusanu salva su Antonio Sanabria liberato solo davanti al portiere. Charles De Ketelaere, schierato centravanti da Stefano Pioli, ha una chance a metà primo tempo ma è sfortunato perché gira sul palo. Dopo questa opportunità il belga si spegne e sparisce dal campo. Il terreno di gioco lo lascia al 70′ e definitivamente Koffi Djidji, che già ammonito alza la gamba a contrasto con Junior Messias e si becca il secondo giallo. Nonostante l’uomo in meno il Torino regge l’urto e porta il Milan ai tempi supplementari. Ivan Juric azzecca le mosse dalla panchina e al 114′ fa il miracolo: Sasa Lukic libera Brian Bayeye a destra, corsa e cross per Michel Adopo che segna. Assist di un subentrato per un altro subentrato, capolavoro del tecnico granata. I rossoneri cercano l’assedio finale, ma si fermano alle parate di Vanja Milinkovic-Savic.

Video con gli highlights di Milan-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.