VIDEO – Milan-Spezia 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Theo Hernandez Milan-Spezia

Milan-Spezia, posticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



AL DERBY A PUNTEGGIO PIENO – Milan-Spezia 3-0 nel posticipo della terza giornata di Serie A. Il Milan prosegue il filotto iniziale e, sulla scia della scorsa stagione, va a diciannove risultati utili consecutivi. Andrej Galabinov, unico marcatore dei liguri con tre gol in due partite, si fa male dopo poco e lascia il campo. Nel frattempo Davide Calabria sfiora l’autogol, con un retropassaggio sul quale Gianluigi Donnarumma si salva. Nella ripresa entra Hakan Çalhanoglu ed è lui a battere la punizione che Rafael Leao, di suola, trasforma nell’1-0 a centro area. A un quarto d’ora dalla fine Theo Hernandez anticipa Kevin Agudelo e si lancia per metà campo palla al piede, entra in area e con un sinistro in diagonale raddoppia. Passano due minuti e il nuovo acquisto Jens Petter Hauge, al debutto, crossa per la sponda di Franck Kessié e il tap-in di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, curiosamente, fa doppietta ancora di suola. Milan a punteggio pieno, unica assieme all’Atalanta, e fra due settimane c’è il derby. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.