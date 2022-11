VIDEO – Milan-Spezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Spezia, anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL SOLITO GOL ALLA FINE – Milan-Spezia 2-1 nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Il Milan si prende all’89’ il secondo posto, a -6 dal Napoli, sorpassando l’Atalanta. Dopo un quarto d’ora Rade Krunic colpisce la traversa, con Brahim Diaz che sul proseguimento dell’azione chiama Bartlomiej Dragowski alla gran parata. Al 21′ da destra palla sul secondo palo per Theo Hernandez, controllo e battuta a rete da due passi. C’è un lunghissimo check, ben sei minuti, per la posizione del francese: alla fine gol regolare. Potrebbe pareggiare lo Spezia con M’Bala Nzola, ma dopo aver saltato l’incerto Ciprian Tatarusanu manda fuori a porta vuota. Nel recupero del primo tempo traversa (con deviazione) di Rafael Leao e ribattuta murata di Rade Krunic, mentre dall’altra parte Nzola si mangia un altro gol fatto ciccando un assist di Mehdi Bourabia solo da spingere in rete. Lo Spezia rientra meglio nella ripresa, Albin Ekdal sfiora il gol di testa e lo fa il prestito dal Milan Daniel Maldini al 59′ con un bel destro a giro. Una rete molto particolare per il figlio d’arte, che ovviamente non esulta. Cinque minuti dopo eurogol di Sandro Tonali all’incrocio, ma a inizio azione Fikayo Tomori commette fallo su Nzola. Nuova lunga review, stavolta l’arbitro va al monitor e annulla. Ma a un minuto e mezzo dal 90′, su palla banalmente persa da Mikael Ellertsson, Tonali crossa e in acrobazia Olivier Giroud firma lo splendido 2-1. Il francese si toglie la maglia, era già ammonito: secondo giallo.

Video con gli highlights di Milan-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.