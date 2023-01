VIDEO – Milan-Sassuolo 2-5, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Sassuolo, anticipo mattutino della ventesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-5: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



UMILIATI E SUPERATI! – Milan-Sassuolo 2-5 nell’anticipo mattutino della ventesima giornata di Serie A. A sette giorni dal derby contro l’Inter il Milan prende un altro pesantissimo colpo, stavolta in casa. E sì che dopo sette minuti si illude, quando Olivier Giroud gira in rete un cross di Theo Hernandez. C’è però un fuorigioco, che il VAR individua annullandolo. Al 19′ inizia a piovere sui rossoneri, con Domenico Berardi che crossa per Grégoire Defrel il cui tap-in porta avanti il Sassuolo. Passano due minuti, altro assist di Berardi e Davide Frattesi fulmina Ciprian Tatarusanu sul suo palo. Giroud il gol (stavolta buono) lo segna al 24′, di testa su cross di Davide Calabria. Non serve, perché alla mezz’ora di testa lo emula Berardi, da calcio d’angolo sul primo palo con la difesa ferma a guardare. Gol numero undici in carriera del numero 25 del Sassuolo contro il Milan. Dopo l’intervallo c’è chi pensa alla riscossa rossonera (col subentro di Rafael Leao), ma tempo trenta secondi e Calabria si fa sverniciare da Armand Laurienté per poi abbatterlo in area. Rigore evidente, che trasforma lo stesso Laurienté al 47′. Rebic accorcia, ma anche lui in fuorigioco e pure questo gol viene annullato. Al 79′ il Sassuolo trova il quinto centro, con Berardi (terzo assist!) che serve arretrato Matheus Henrique per controllo e colpo da biliardo. Col pubblico che sfolla. Lo splendido destro a giro di Divock Origi all’81’ non basta a evitare una pesante sconfitta per Stefano Pioli e i suoi.

Video con gli highlights di Milan-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.