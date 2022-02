VIDEO – Milan-Sampdoria 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Sampdoria, anticipo mattutino della venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DAVANTI CON L’ASTERISCO – Milan-Sampdoria 1-0 nell’anticipo mattutino della venticinquesima giornata di Serie A. Il Milan ora è un punto davanti all’Inter, con i nerazzurri che devono recuperare la partita di Bologna. Contro la Sampdoria la partita si decide al 7′: lancio di Mike Maignan per Rafael Leao sulla sinistra, bruciato Bartosz Bereszynski troppo morbido e tocco in rete con il destro per battere Wladimiro Falcone. Il portiere blucerchiato poi deve salvare su un gran tiro di Junior Messias. Nella ripresa sempre Falcone evita il raddoppio su una mezza rovesciata di Olivier Giroud, fatta a centro area. Poi alza di nuovo sul francese stavolta su un colpo di testa dove deve “soltanto” alzare sopra la traversa. La Sampdoria, di contro, non tira praticamente mai in porta e il Milan può arrivare con calma al triplice fischio senza rischiare granché. Per i rossoneri è ritorno in testa dopo due mesi.

Video con gli highlights di Milan-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.