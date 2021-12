VIDEO – Milan-Salernitana 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Salernitana, anticipo della sedicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL SORPASSO – Milan-Salernitana 2-0 nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A. C’è una nuova capolista del campionato: è il Milan, che non ha problemi a vincere nel pomeriggio e sfrutta la sconfitta in serata del Napoli contro l’Atalanta. Cinque minuti e il risultato è già sbloccato, con cross dal fondo di Rafael Leao leggermente deviato che diventa perfetto per il rigore in movimento di Franck Kessié. Al 18′ Alexis Saelemaekers punta Luca Ranieri, lo salta e con un sinistro sul palo lontano firma il raddoppio. Ovvia la dedica a Simon Kjaer, dopo il grave infortunio al ginocchio che gli ha fatto finire la stagione anzitempo. Prima dell’intervallo è Vid Belec a evitare il 3-0, su un bel tiro di Rade Krunic. Nella ripresa il portiere scuola Inter deve negare ancora una volta il tris, stavolta su un sinistro a giro di Junior Messias. Il brasiliano sfiora il terzo gol in tre giorni. Risultato mai in discussione, potrebbe arrotondare più volte il Milan ma manca l’opportunità, per esempio con Brahim Diaz che grazia la Salernitana calciando sul fondo. Ma il 2-0 basta e avanza per andare in testa alla classifica (contro l’ultima).

Video con gli highlights di Milan-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.