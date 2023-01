VIDEO – Milan-Roma 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Roma, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



CHE RIMONTA! – Milan-Roma 2-2 nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Quando la partita sembrava ormai finita la Roma ha un colpo di coda per trovare un risultato insperato. Su un angolo al 29′ il Milan passa, con battuta di Sandro Tonali per il colpo di testa anche abbastanza centrale di Pierre Kalulu sul quale Rui Patricio non fa certo una bella figura. Il portiere portoghese è ancora approssimativo al 52′ quando non trattiene un sinistro da fuori di Theo Hernandez, ma stavolta non paga. Al 77′ contropiede con Rafael Leao, apertura sulla destra e il subentrato Tommaso Pobega col destro sembra chiudere il conto. Ma all’87’ Roger Ibanez, che si era perso Kalulu sull’1-0, con uno stacco imperioso di testa riapre la partita. E al 93′, su punizione da destra, Ciprian Tatarusanu deve fare un miracolo su Nemanja Matic ma nulla può sul tap-in di Tammy Abraham. Per il Milan due punti pesantissimi persi nella rincorsa al Napoli.

Video con gli highlights di Milan-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.