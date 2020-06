VIDEO – Milan-Roma 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Roma, match della ventottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



RISCOSSA ROSSONERA – Milan-Roma 2-0 nella ventottesima giornata di Serie A. Il Milan trova due guizzi nell’ultimo quarto d’ora e resta in zona Europa, mentre la Roma si allontana forse definitivamente dal quarto posto (-9). Dopo venti minuti cross da sinistra deviato, sembra tutto facile per Edin Dzeko ma il bosniaco incredibilmente manda a lato di testa. Spreca anche Hakan Çalhanoglu in chiusura di primo tempo, con un colpo di testa alto nell’area piccola su cross di Theo Hernandez. I cambi di Stefano Pioli rendono il Milan più attivo, con Çalhanoglu che manda sull’esterno della rete complice una parata di Antonio Mirante. A un quarto d’ora dal termine il match si sblocca: cross di Paquetà per l’altro subentrato Alexis Saelemaekers, la girata di Franck Kessié è salvata da Mirante con Davide Zappacosta che, con l’aiuto del palo, salva su Ante Rebic provando a rimediare al suo errore. Il croato, però, è il più lesto ad arrivare sulla ribattuta e stavolta mette dentro. Un altro retropassaggio sbagliato di Amadou Diawara regala palla a Hernandez, Chris Smalling lo stende ed è rigore che trasforma Çalhanoglu, chiudendo i giochi. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.