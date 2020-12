VIDEO – Milan-Parma 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Theo Hernandez Milan-Spezia

Milan-Parma, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ANCORA UNA RIMONTA – Milan-Parma 2-2 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Come contro il Verona un mese fa il Milan va sotto di due gol ma trova il pari nel recupero. Parma in vantaggio di fatto alla prima azione, con Gervinho che al 13′ ubriaca di finte Pierre Kalulu (entrato in avvio per l’infortunato Matteo Gabbia, problema al ginocchio) e crossa basso per la girata di Hernani. Per una volta il Milan sembra anche essere sfortunato: a Samu Castillejo viene annullato un gol dal VAR per un fuorigioco millimetrico, mentre Brahim Diaz colpisce la traversa e sulla ribattuta Hakan Calhanoglu becca a sua volta il legno. Il turco, su punizione, colpisce il palo proprio al 45′. Beccherà pure una terza traversa a inizio ripresa, ma qui c’è fuorigioco. Al 56′ incredibile raddoppio del Parma, che si riporta in avanti e con cross di Hernani pesca Jasmin Kurtic che di testa supera Gianluigi Donnarumma. Stavolta però il Milan reagisce, e subito: due minuti dopo su angolo da destra Theo Hernandez si butta in tuffo di testa e accorcia. I rossoneri premono, ma non sembrano riuscire a trovare il pari. Nel primo minuto di recupero Luigi Sepe respinge una girata di Ante Rebic, un rimpallo libera Theo Hernandez e lo spagnolo in diagonale pareggia. Stefano Pioli, oltre il 90′, evita il primo KO in questa Serie A prolungando l’imbattibilità. I gialloblù invece buttano due gol di vantaggio allo scadere, come successo contro l’Inter il 31 ottobre. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.