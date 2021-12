VIDEO – Milan-Napoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Napoli, posticipo della diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



L’AGGANCIO – Milan-Napoli 0-1 nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria in una situazione molto difficile e riprende il secondo posto. Milan colpito dopo cinque minuti: corner di Piotr Zielinski sul primo palo ed Eljif Elmas anticipa Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic per girare di testa. I rossoneri sfiorano il pari con un sinistro di Alessandro Florenzi, di poco a lato. Nella ripresa si sveglia Ibrahimovic, ma sul suo mancino è bravo David Ospina ad alzare sopra la traversa. Grande recupero di Fikayo Tomori per evitare il raddoppio ad Andrea Petagna, alla prima da titolare in questa Serie A. Il Napoli prova a reggere nel finale, il Milan fa entrare tutti gli uomini offensivi che ha. Nel finale Ibrahimovic manca il controllo su una svirgolata di André Frank Zambo Anguissa, fallendo al palla dell’1-1. Uno dei subentrati è Olivier Giroud, che al 90′ va a duello con Juan Jesus con entrambi che cadono a terra, triplo rimpallo sempre a favore del Milan e palla a Franck Kessié che pareggia con un rigore in movimento. Esultano i rossoneri che pensano di averla ripresa, ma il VAR manda l’arbitro al monitor per un fuorigioco ritenuto attivo di Giroud: gol annullato. Inter a +4 su entrambe e campione d’inverno.

Video con gli highlights di Milan-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.