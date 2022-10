VIDEO – Milan-Monza 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Monza, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PARTITA DEL CUORE – Milan-Monza 4-1 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Nel primo incrocio da ex per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani il Milan non ha pietà di chi per trent’anni ha gestito il club. Questo anche perché il Monza si fa male da solo, al 16′ su rilancio di Ciprian Tatarusanu parte da centrocampo Brahim Diaz, la difesa ospite si apre e gli permette di andare in porta facilmente calciando in caduta. Dieci minuti dopo potrebbe pareggiare Carlos Augusto, ma di testa centra in pieno Tatarusanu. Fa doppietta Brahim Diaz al 41′, riceve in area e si gira su Luca Caldirola infilando Michele Di Gregorio col destro sul palo lontano. Lo spagnolo a inizio ripresa deve lasciare il match per infortunio. Il tris del Milan è il primo gol in Italia di Divock Origi, un destro dal limite sotto la traversa (64′) che non dà scampo al Monza. Sei minuti dopo accorcia Filippo Ranocchia, con una bella punizione da poco più di venti metri. Non è nemmeno pensabile una rimonta, con Rafael Leao che da subentrato chiude all’84’ su assist di Theo Hernandez. In attesa del Napoli, che alle 20.45 sarà ospite della Roma, il Milan aggancia la vetta.

Video con gli highlights di Milan-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.