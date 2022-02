VIDEO – Milan-Lazio 4-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Milan-Lazio, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ALTRI DUE DERBY – Milan-Lazio 4-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. Sarà ancora il Milan l’avversario dell’Inter nelle semifinali, per una nuova doppia stracittadina fra marzo e aprile. Non c’è partita contro la Lazio, in un match senza storia a favore dei rossoneri di Stefano Pioli. La difesa biancoceleste è inguardabile, al 24′ lancio da prima del centrocampo di Alessio Romagnoli per Rafael Leao che, tenuto in gioco da Elseid Hysaj, parte di corsa e supera José Manuel Reina con un sinistro nemmeno troppo angolato. Prima del riposo il Milan ha già chiuso il conto e ancora con Olivier Giroud, a una nuova doppietta dopo il derby. Al 41′ Rafael Leao va via al disastroso Luiz Felipe, cross basso al centro e il francese tocca in gol da due passi. Nel minuto di recupero Brahim Diaz serve Theo Hernandez, altro traversone stavolta sul secondo palo e Giroud anticipa Adam Marusic ipotecando il discorso qualificazione. Nella ripresa per la Lazio le cose peggiorano ulteriormente: non solo non impensierisce il Milan, ma perde pure Ciro Immobile per un infortunio alla caviglia destra. Per i rossoneri è una passeggiata, al 79′ su punizione doppio rimpallo e destro vincente di Franck Kessié.

Video con gli highlights di Milan-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.