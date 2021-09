VIDEO – Milan-Lazio 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Lazio, posticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IN TESTA – Milan-Lazio 2-0 nel posticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A. Il Milan va in testa alla classifica assieme a Napoli e Roma, vincendo il suo primo big match. Primo tempo dove la partita è equilibrata, ma sono gli ultimi minuti a cambiare la situazione. Al 45′ Rafael Leao scende centralmente con tanto spazio, scambia con Ante Rebic e controlla per piazzare il destro dell’1-0. Subito dopo, nel recupero, Ciro Immobile calcia in area Franck Kessié tentando di anticiparlo: fallo netto, ma l’arbitro non se ne accorge. Il VAR gli fa cambiare in poco tempo la decisione, è rigore ma stavolta Kessié prende la traversa e si resta 1-0. Entra Zlatan Ibrahimovic, assente da oltre quattro mesi, e lo svedese va subito a segno al 67′ al termine di un contropiede di Rebic, con un facile tap-in. Lazio non pervenuta, al fischio finale espulso Maurizio Sarri per aver contestato un’esultanza di Alexis Saelemaekers.

Video con gli highlights di Milan-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.