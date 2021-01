VIDEO – Milan-Juventus 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Federico Chiesa Juventus-Udinese

Milan-Juventus, posticipo della sedicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PRIMO STOP – Milan-Juventus 1-3 nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. Dopo ventisette risultati utili consecutivi in campionato il Milan si ferma, proprio quando poteva andare a +4 sull’Inter. La Juventus va vicina al vantaggio dopo un quarto d’ora, con un gran destro di Federico Chiesa che si stampa sul palo. Tre minuti dopo l’ex Fiorentina scambia con Paulo Dybala che gli ridà palla col tacco, entra in area lasciandosi dietro Theo Hernandez e stavolta sì che fa gol. Il Milan con Rade Krunic e Ante Rebic positivi ieri mattina, deve schierare Davide Calabria centrale di centrocampo adattato. È incredibilmente proprio lui a pareggiare al 41′, con un clamoroso destro dal limite all’incrocio dei pali dopo un’azione sulla sinistra di Rafael Leao. Proteste bianconere per un possibile fallo di Hakan Çalhanoglu su Adrien Rabiot, ma il VAR non interviene. Al 62′ Juventus di nuovo avanti, ancora con Chiesa che supera nuovamente Hernandez e firma la doppietta col sinistro. Stavolta niente rimonta rossonera: Dejan Kulusevski al 76′ va via sulla destra e tocca al centro, per il tris di Weston McKennie. La Juventus si rilancia così nella corsa per il campionato: -7 ma con una partita in meno. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.