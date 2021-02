VIDEO – Milan-Inter, i nerazzurri esaltano Lukaku: «Gigante al primo derby»

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Milan-Inter si avvicina e il club nerazzurro, primo in classifica a +1 sui rossoneri, suona la carica sui social. Tornando indietro nel recente passato, l’attuale capolista della Serie A esalta Lukaku. Di seguito il video pubblicato dall’account Twitter nerazzurro

GIGANTE – Milan-Inter è sempre più vicino. Il derby dei derby, con le due squadre staccate da un solo punto in classifica (Inter 50, Milan 49, ndr), sarà non solo il big match della ventitreesima giornata di Serie A ma anche la stracittadina più importante degli ultimi anni. Il club nerazzurro si avvicina alla super sfida esaltando l’uomo andato in gol fin dal suo primo derby: “L’uomo che è diventato un GIGANTE nel suo primo derby di Milano”. Il riferimento è ovviamente a Romelu Lukaku.