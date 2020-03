VIDEO – Milan-Inter 2-3, Vecino-de Vrij 0-2, poi chiude Lautaro Martinez!

Condividi questo articolo

Il 17 marzo dello scorso anno va in scena Milan-Inter, derby di ritorno. Grande assente della gara Mauro Icardi, mattatore all’andata col gol decisivo all’ultimo minuto. Ci pensa tuttavia Lautaro Martinez a regalare i 3 punti ai nerazzurri, per l’occasione con una maglia speciale per celebrare i 111 anni. Il duplice vantaggio porta la firma di Vecino e di Stefan de Vrij.

MOSSA VECINO – Preparando Milan-Inter del 17 marzo 2019, Luciano Spalletti produce una mossa tattica che si rivela decisiva. Il tecnico nerazzurro schiera Matias Vecino nella posizione di trequartista, con libertà di svariare su tutta la trequarti offensiva. Spunto che già al terzo minuto produce i suoi risultati: l’uruguaiano innesca e chiude l’azione che porta l’Inter in vantaggio. La confusione generata da Vecino sulla trequarti non trova contromosse da parte degli uomini di Gennaro Gattuso. Per tutto il primo tempo i nerazzurri hanno il pallino del gioco, senza riuscire a capitalizzare.

Milan-Inter 2-3: ripresa funambolica

Milan-Inter si sblocca nuovamente nella ripresa, ancora a favore dei nerazzurri che vanno sullo 0-2. Stefan de Vrij trova il primo gol nel derby di Milano con uno splendido stacco di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio genera un moto di orgoglio nei rossoneri, che accorciano con Tiémoué Bakayoko. Non è sufficiente, perché dieci minuti dopo l’Inter chiude la gara. Castillejo atterra Matteo Politano in area, e anche Lautaro Martinez trova la prima rete nel derby, trasformando il rigore. Al 74′ Mateo Musacchio trova il 2-3 che inverte l’emotività finale del derby. I 3 punti vanno però all’Inter anche nel derby di ritorno, grazie anche a un prodigioso salvataggio di Danilo D’Ambrosio su un tentativo finale di Cutrone. Ecco gli highlights della gara, nel video pubblicato dalla Lega Serie A su YouTube: