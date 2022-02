VIDEO – Milan-Inter 1-2, Primavera: gol e highlights della partita

Milan-Inter, match della sedicesima giornata del Campionato Primavera 1 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Centro Sportivo Vismara di Milano.



IL DERBY È NOSTRO! – Milan-Inter 1-2 nella sedicesima giornata del Campionato Primavera 1. La prima stracittadina della settimana, quella per le formazioni Primavera, va all’Inter. Piegato il Milan con una rete per tempo, accorciando così sulla Roma rimontata da 2-0 a 2-2 dal Lecce. Al 25′ punizione di Franco Carboni tagliata sul secondo palo, dove Cesare Casadei come al solito è pronto all’appuntamento di testa col gol del vantaggio. Sette minuti dopo però Chaka Traoré lancia in contropiede Marco Nasti sulla destra, che dal limite calcia e pareggia. Sorpreso, nella circostanza, il portiere nerazzurro William Rovida che di fatto si spiazza da solo. Inter a un passo dall’1-2 al 55′, con colpo di testa da angolo di Samo Matjaz sulla traversa e ribattuta alta di Oliver Jurgens. Quest’ultimo però si riscatta alla grande al 72′, quando lavora bene sulla destra e crossa basso al centro, dove il subentrato Lorenzo Peschetola tocca solissimo in rete da due passi. Poi una traversa anche per il Milan, con Marco Bosisio, ma il risultato non cambia più. E dopo cinque minuti e mezzo di recupero a festeggiare è la squadra di Cristian Chivu. Sabato alle 18, come noto, sarà Inter-Milan per le prime squadre in Serie A.

Video con gli highlights di Milan-Inter Primavera dal canale ufficiale YouTube della società.