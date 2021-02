VIDEO – Milan-Inter 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Romelu Lukaku (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Milan-Inter, match della ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DOMINIO INDISCUSSO – Milan-Inter 0-3 nella ventitreesima giornata di Serie A. L’Inter spazza via dal campo il Milan e mette quattro punti fra sé e la prima inseguitrice in classifica. Il derby è di fatto a senso unico, e al 5′ è già indirizzato: Romelu Lukaku, dopo un primo tentativo murato, crossa per Lautaro Martinez che in mezzo a Simon Kjaer e Davide Calabria di testa fa 0-1. I nerazzurri godono di tanti varchi nella difesa avversaria, ma per tutto il resto del primo tempo non riescono a raddoppiare. Così il Milan, a inizio ripresa, per tre volte in un paio di minuti ha la possibilità di pareggiare. Samir Handanovic, però, chiude la porta risultando provvidenziale due volte su Zlatan Ibrahimovic e una su Sandro Tonali. Al 52′ il raddoppio: sprint di Achraf Hakimi che serve Christian Eriksen, palla magistrale per Ivan Perisic e cross perfetto per il tap-in di Lautaro Martinez. Per l’argentino è il terzo gol nelle ultime due partite. Manca solo la firma di Lukaku, che arriva al 66′ con una progressione su Alessio Romagnoli e sinistro potente sul primo palo. Il belga, su cinque derby disputati, ha sempre fatto gol. È un trionfo nerazzurro, si chiude in scioltezza. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.