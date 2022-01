VIDEO – Milan-Genoa 3-1 DTS, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Milan-Genoa, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1 dopo i tempi supplementari (1-1): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



EXTRA TIME – Milan-Genoa 3-1 dopo i tempi supplementari (1-1) negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan vede i fantasmi per oltre un tempo, ma alla fine riesce a passare il turno. Il Genoa non sembra essere molto interessato, eppure il grande ex Andriy Shevchenko (che pare essere in bilico) schiera tre punte e imbriglia i rossoneri. Passa pure al 17′, quando su corner da destra il nuovo acquisto Leo Ostigard colpisce di testa e fa secco Mike Maignan. Primo tempo da incubo per il Milan, che perde pure Fikayo Tomori per un infortunio al ginocchio. Ci pensa però Olivier Giroud a sistemare la situazione, con un bel colpo di testa al 74′ su cross da sinistra. Pur provando a ribaltare la situazione, il Milan non riesce a sfondare ulteriormente il muro del Genoa e si va così ai supplementari. L’equilibrio regge fino al 102′, poi lo fa crollare Rafael Leao in maniera assolutamente casuale, perché un suo cross diventa tiro e scavalca Adrian Semper sbattendo sul palo ed entrando in rete. Per i rossoneri tutto più facile, al 112′ arriva anche il facile 3-1 di Alexis Saelemaekers con un tocco a centro area. Ai quarti sarà Roma o Lecce.

Video con gli highlights di Milan-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.