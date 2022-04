VIDEO – Milan-Genoa 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Genoa, anticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



CONFERMATI IN TESTA – Milan-Genoa 2-0 nell’anticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Il venerdì prima di Pasqua lascia tutto invariato al vertice: il Milan risponde subito all’Inter. Un infortunio nel riscaldamento a Davide Calabria fa sì che giochi Matteo Gabbia, con Pierre Kalulu terzino destro. Spostato sulla fascia quest’ultimo ha la possibilità di far partire il cross per l’1-0 all’11’, con Rafael Leao che si inserisce sul secondo palo e colpisce la ferma retroguardia del Genoa. Poco dopo manca la palla del raddoppio Alexis Saelemaekers, con un sinistro orrendo altissimo. Altri tiri in porta non ce ne sono nel primo tempo, a un passo dal riposo buon movimento di Pablo Galdames ma conclusione pessima. Fallisce il gol anche Olivier Giroud, girando a lato solissimo a centro area su traversone di Saelemaekers. A tre minuti dal 90′ un rimpallo favorisce Ante Rebic (per il VAR di petto e non di mano), assist per Junior Messias che segna al secondo tentativo dopo un primo miracolo di Salvatore Sirigu. Nel recupero Mike Maignan blinda la porta su colpo di testa di Hernani.

Video con gli highlights di Milan-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.