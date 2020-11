VIDEO – Milan-Fiorentina 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Daniele Bonera Milan

Milan-Fiorentina, match della nona giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IN FUGA – Milan-Fiorentina 2-0 nella nona giornata di Serie A. Il Milan va alla prima fuga di questo inizio di stagione: +5 sulle prime inseguitrici, Inter e Sassuolo. Tutto facile contro la Fiorentina, che ha un discreto inizio ma commette una terribile disattenzione difensiva: al 17′ corner da destra e sponda di Franck Kessié per Alessio Romagnoli, che dimenticato da tutti sul secondo palo di testa mette dentro. Viola vicini al pareggio, con un palo colpito da Dusan Vlahovic poco dopo. Poi iniziano le polemiche, nei confronti dello spesso discusso arbitro Rosario Abisso. Il direttore di gara al 28′ concede un primo rigore, per intervento in scivolata di German Pezzella su Alexis Saelemaekers, tuttavia per niente ostacolato nel suo tiro (parato). Dal dischetto, in assenza di Zlatan Ibrahimovic che l’aveva oltretutto incaricato come rigorista dopo l’errore col Verona, trasforma Kessié. Nuovo rigore in chiusura di primo tempo: Martin Caceres allarga il braccio e ostacola Theo Hernandez, che cade un po’ troppo facilmente. Anche qui Abisso non ha dubbi, ma dagli undici metri Kessié si fa ipnotizzare da Bartlomiej Dragowski. Nonostante il rigore sprecato non cambia la situazione, perché nella ripresa Hakan Çalhanoglu colpisce il palo dal limite sfiorando il 3-0. È invece decisivo Gianluigi Donnarumma per evitare che la Fiorentina torni in partita, quando al 57′ stoppa un tentativo di pallonetto di Franck Ribéry che si era involato da solo sulla sinistra. Nuova vittoria per Daniele Bonera, che ha sostituito di nuovo Stefano Pioli sempre positivo. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.