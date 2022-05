VIDEO – Milan-Fiorentina 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Fiorentina, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



L’ENNESIMA SFANGATA – Milan-Fiorentina 1-0 nella trentacinquesima giornata di Serie A. Ancora una volta il Milan vince di misura e con un gol casuale. Fiorentina subito vicina al vantaggio con corner battuto da sinistra sul secondo palo, controllo e tiro potente di Igor a un passo dallo specchio. Replica di Theo Hernandez, tiro sull’esterno della rete dopo un rimpallo, ma soprattutto con Olivier Giroud liberato solo in area che conclude a lato. A inizio ripresa Giroud serve Rafael Leao, dribbling e destro in caduta altissimo a sprecare una chance enorme. La Fiorentina nel secondo tempo fa pochissimo, ma quando si fa vedere spaventa il Milan: cross di Cristiano Biraghi, colpo di testa di Arthur Cabral e miracolo in due tempi di Mike Maignan. I rossoneri hanno un portiere, i viola no: all’82’ Pietro Terracciano sbaglia il rinvio a seguito di una rimessa laterale (come Bologna-Inter…), raccoglie Rafael Leao che arriva fin dentro l’area e lo batte sul suo palo con un destro tutt’altro che irresistibile. Gol però pesantissimo, perché permette al Milan di vincere e restare a +2 sull’Inter. Fiorentina alla quarta sconfitta di fila fra Coppa Italia e Serie A.

Video con gli highlights di Milan-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.