VIDEO – Milan-Empoli 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Empoli, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ANCORA DI RIMPALLO – Milan-Empoli 1-0 nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. In attesa che l’Inter giochi domani in casa del Torino il Milan batte l’Empoli e va a +5 sui nerazzurri, con due partite in più. Subito i rossoneri pericolosi, con giocata all’8’ a liberare in area Alessandro Florenzi sul cui destro è bravo Guglielmo Vicario. Il portiere ospite resta però fermo a guardare, sorpreso, quando al 19’ Pierre Kalulu sfrutta un rimpallo su punizione di Olivier Giroud respinta dalla barriera e dal limite col sinistro trova l’1-0. È il primo gol del francese in questa Serie A. Fino all’inizio della ripresa l’Empoli non si fa mai notare, poi Mike Maignan salva su colpo di testa insidioso di Sebastiano Luperto. Dal corner successivo Nedim Bajrami prova il gol Olimpico: traversa e mischia in area sulla quale il Milan è fortunato. Purtroppo nell’Empoli poco da segnalare da parte di Andrea Pinamonti: il prestito dall’Inter si sbatte ma la porta non la vede neanche per sbaglio. I toscani attaccano anche con continuità, solo che al momento di concretizzare non sono mai precisi. Il Milan regge fino al 95’ e conferma così la sua posizione in vetta alla classifica.

Video con gli highlights di Milan-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.