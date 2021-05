VIDEO – Milan-Cagliari 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Milan-Cagliari, posticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PARI CHE INGUAIA – Milan-Cagliari 0-0 nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Al Milan bastava una vittoria per chiudere il discorso Champions League e rendere ininfluente l’ultima giornata contro l’Atalanta. Invece i rossoneri, nonostante il Cagliari si sia salvato aritmeticamente quattro ore prima del calcio d’inizio (per il pari fra Benevento e Crotone), incappano in una serata senza idee e ora dovranno vincere a Bergamo. Anzi: il migliore in campo nella squadra di Stefano Pioli è Gianluigi Donnarumma, determinante in due circostanze nella ripresa. Al 54′ il portiere del Milan si oppone a un colpo di testa di Leonardo Pavoletti, su cross da sinistra, dieci minuti dopo fa altrettanto su deviazione sempre aerea di Diego Godin, stavolta a seguito di un corner. Alessio Cragno, impegnato in avvio da Alexis Saelemaekers, ha invece molto meno lavoro da fare. Nel finale subentra la disperazione, ma l’unico vicino al gol è Samu Castillejo con un sinistro a giro largo. Il Cagliari regge in maniera ordinata: non faceva punti in casa del Milan dal 17 novembre 1999, poi quindici sconfitte consecutive. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.