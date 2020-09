VIDEO – Milan-Bologna 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Zlatan Ibrahimovic Milan-Bologna

Milan-Bologna, posticipo della prima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SI RIPARTE DAL SOLITO – Milan-Bologna 2-0 nel posticipo della prima giornata di Serie A. Zlatan Ibrahimovic davanti a tutti. È lo svedese a portare al Milan i primi tre punti della stagione, con una doppietta. Il Bologna prova subito a sorprendere i rossoneri, ma un tiro di Roberto Soriano viene deviato ed esce di poco. Così i rossoneri prendono campo e passano al 35′, con un colpo di testa a centro area di Ibrahimovic su cross di Theo Hernandez. A inizio ripresa fallo di Riccardo Orsolini su Ismael Bennacer: l’arbitro Federico La Penna dà punizione dal limite, ma l’intervento è in area. Il VAR corregge la decisione del direttore di gara, assegnando un rigore evidente: perfetta la trasformazione di Ibrahimovic. Lo svedese fa doppietta al 50′, una decina di minuti dopo potrebbe fare anche tripletta ma dopo aver saltato Lukasz Skorupski calcia alto. Nel finale espulso il fallosissimo Mitchell Dijks per doppia ammonizione, il Bologna prende anche un palo ma è tardi per rimontare. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.