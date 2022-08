VIDEO – Milan-Bologna 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Bologna, anticipo della terza giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IN TESTA IN ATTESA – Milan-Bologna 2-0 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Il Milan supera il pari di Bergamo e, in attesa del Napoli oggi a Firenze, va in testa con le due romane e il Torino. Agevole successo per i rossoneri, su un Bologna troppo autolesionista e poco incisivo. Prima da titolare Charles De Ketelaere ed è subito propositivo, al 21’ con discesa centrale palla al piede e assist a sinistra per Rafael Leao. Il rasoterra del portoghese non è né angolato né potente, Lukasz Skorupski si spiazza da solo ed è 1-0. Poco dopo su cross da destra ha la palla buona per il raddoppio Pierre Kalulu, ma stavolta Skorupski è reattivo. Il Bologna si fa notare solo a inizio ripresa, con cross da sinistra per Marko Arnautovic che in scivolata non ci arriva per poco a centro area. Al 58’ nuovo svarione, stavolta di Andrea Cambiaso che rinvia sui piedi di Rafael Leao ai venti metri: scavetto del portoghese a scavalcare Gary Medel e Olivier Giroud in girata colpisce sporco ma quanto basta per segnare. Primo centro stagionale del francese. Il Bologna ha un sussulto poco dopo con Nicola Sansone, che con un destro secco prende il palo. Poco dopo l’attaccante subirebbe anche un fallo da rigore per un intervento scomposto di Kalulu a palla scaricata, ma l’arbitro non vede e il VAR non lo richiama. E il Milan chiude in scioltezza.

Video con gli highlights di Milan-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.