VIDEO – Milan-Bologna 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Milan-Bologna, posticipo della trentunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



RALLENTATI! – Milan-Bologna 0-0 nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Doveva essere il lunedì dello scatto decisivo del Milan, che invece si ferma. Il Bologna, alla prima senza Sinisa Mihajlovic di nuovo in ospedale per la malattia, con una buona prestazione impone il pari. Una serie di rimpalli favorisce Rafael Leao, che di sinistro manda alto. Poi però meglio il Bologna, con un’azione manovrata a favorire Michel Aebischer fermato da Mike Maignan a terra. Il portiere del Milan è miracoloso poco dopo, su un gran tiro di Musa Barrow dai trenta metri destinato sotto l’incrocio. A un passo dall’intervallo cross da destra, Olivier Giroud stacca di testa superando Gary Medel e Lukasz Skorupski è bravo a respingere. Nella ripresa molto più Milan che Bologna, coi rossoneri che premono. Skorupski dice di no di piede a Rafael Leao, mentre Davide Calabria liberato bene sulla destra incrocia a lato (con deviazione non ravvisata). Entra anche Zlatan Ibrahimovic, ma si fa notare solo per un testa contro testa fortuito con Medel (costretto a uscire). Questo causa un lunghissimo recupero, oltre otto minuti: al 95′ da corner da sinistra stacca Ante Rebic e Skorupski tiene la porta inviolata alzando sopra la traversa. Milan a +1 sul Napoli e +4 sull’Inter che ha una partita in meno (proprio col Bologna).

Video con gli highlights di Milan-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.