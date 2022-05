VIDEO – Milan-Atalanta 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Atalanta, posticipo pomeridiano della trentasettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



RESTA UN PUNTO – Milan-Atalanta 2-0 nel posticipo pomeridiano della trentasettesima giornata di Serie A. Al Milan basterà non perdere a Reggio Emilia col Sassuolo già tranquillo per essere campione. L’Atalanta gioca un ottimo primo tempo, ma non riesce a segnare pur dovendolo fare per la sua corsa all’Europa. I bergamaschi, però, vengono palesemente derubati al 56′, subendo gol in contropiede con Rafael Leao lanciato che prende il tempo a Teun Koppmeiners e di destro trova l’1-0. Questo perché l’azione comincia con un fallo clamoroso di Fikayo Tomori su Matteo Pessina: era punizione dal limite per l’Atalanta, con tutti i giocatori che si fermano sicuri dell’irregolarità, invece diventa gol del Milan. E il VAR, misteriosamente, non richiama al monitor l’arbitro Daniele Orsato. Al 75′ Theo Hernandez parte palla al piede quasi dalla sua area, ne salta quattro in solitaria e incrocia col sinistro. Gol incredibile che chiude i conti, ma non vale la festa perché l’Inter vince a Cagliari. Si deciderà tutto domenica, ma i rossoneri avranno due risultati su tre.

Video con gli highlights di Milan-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A