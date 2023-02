VIDEO – Milan-Atalanta 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Atalanta, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



AGGANCIO EFFETTUATO – Milan-Atalanta 2-0 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La quarta vittoria consecutiva per il Milan, fra campionato e Champions League, permette di riprendere l’Inter al secondo posto. Nel primo tempo non ci sono tiri in porta né dei rossoneri né dell’Atalanta, ma finisce lo stesso 1-0. Questo perché al 26′, su sponda di Olivier Giroud, un gran tiro di Theo Hernandez sbatte sul palo, poi sulla schiena di Juan Musso ed entra in rete. Formalmente è autogol del portiere argentino, ennesima situazione casuale favorevole alla squadra di Stefano Pioli. Il Milan fa però molto di più degli avversari, prima del riposo si lancia Rafael Leao trovando solo l’esterno della rete. Atalanta inguardabile, su giocata in velocità Rafael Leao crolla davanti alla porta chiedendo un rigore che non c’è. Al 71′ Junior Messias si divora il raddoppio spedendo alto un pallone invitante, dopo un pesante errore di Davide Zappacosta. Rientra anche Zlatan Ibrahimovic, al 74′ per Giroud: prima presenza stagionale, non giocava dal 22 maggio. Il raddoppio del Milan arriva all’86’, con filtrante di Rafael Leao per il tocco sotto di Messias.

Video con gli highlights di Milan-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.