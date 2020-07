VIDEO – Milan-Atalanta 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Atalanta, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



TUTTO PARI – Milan-Atalanta 1-1 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Le due squadre che hanno raccolto più punti dalla ripresa si equivalgono, con un’ora abbondante di buon calcio. Il Milan la sblocca al 14’ con una prodezza: punizione dalla sinistra molto defilata, Hakan Çalhanoglu arma il destro e con una traiettoria perfetta scavalca Pierluigi Gollini. Ancora in gol il turco, uno dei più in forma dalla ripartenza, e Milan avanti. Rischia di rovinare tutto però Lucas Biglia, che a metà primo tempo entra malissimo coi tacchetti sulla gamba di Ruslan Malinovskyi già a terra per un contrasto non falloso con Matteo Gabbia. Il VAR richiama l’arbitro che non può far altro che dare rigore all’Atalanta, ma incredibilmente dà solo giallo all’argentino, nonostante fosse un intervento pericolosissimo. Dal dischetto va lo stesso Malinovskyi, nel frattempo ristabilitosi, ma Gianluigi Donnarumma gli dice no: si resta 1-0 al 26’. Il pareggio arriva otto minuti dopo: discesa di Remo Freuler, rimpallo a favorire Duvan Zapata che sposta di fisico Davide Calabria e di sinistro pareggia. Ventiquattresima giornata di fila a segno per l’Atalanta, sempre più miglior attacco. A inizio ripresa sfiora il gol Alejandro Gomez, con un destro vicino al palo. Il legno lo colpisce in pieno l’ex Giacomo Bonaventura a una ventina di minuti dal termine, con un destro rasoterra dal limite. Nel finale prevale la stanchezza: Atalanta a +2 sull’Inter, oggi ospite del Genoa, il Milan a -1 dalla Roma che contro la Fiorentina può staccare. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.