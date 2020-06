VIDEO – Mihajlovic-gol, prima Coppa Italia di Mancini con l’Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 giugno 2005. Contro la Roma i nerazzurri bissano il successo dell’andata: a San Siro basta una punizione di Sinisa Mihajlovic per la vittoria della Coppa Italia. Per Roberto Mancini si tratta del primo trofeo in nerazzurro.

TUTTO FACILE – La finale di ritorno della Coppa Italia 2004/05 tra Inter e Roma produce una trama ancor più scorrevole dell’andata. I giallorossi sono chiamati ad una missione quasi impossibile, dovendo rimontare la straripante doppietta siglata da Adriano all’Olimpico nella prima sfida. Il brasiliano non è nemmeno in panchina nella gara di ritorno, ma è un’assenza ininfluente. I nerazzurri, infatti, iniziano un assedio verso l’area della Roma che non accenna mai a spegnersi. Il più indiavolato è Obafemi Martins, che al 35′ va vicino a guadagnarsi un rigore, ma l’arbitro non è dello stesso avviso. Anche a San Siro, come all’andata, serve un colpo straordinario per sbloccare la gara. E anche stavolta arriva da distanza siderale, uscendo da un mancino infuocato, sebbene da fermo. Al 7′ della ripresa Sinisa Mihajlovic centra quasi perfettamente l’incrocio dei pali da 30 metri: la palla imbatta il sette nella parte interna e si infila inesorabilmente in rete. Il punteggio non cambia più fino al termine, e al fischio finale Ivan Ramiro Cordoba, capitano nell’occasione, può alzare al cielo la terza Coppa Italia nella storia dell’Inter. Nel video YouTube di “inter070” il video con gli highlights del match: