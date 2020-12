VIDEO â€“ Le migliori partite dellâ€™Inter nel 2020: Sassuolo-Inter 0-3 (#4)

VIDEO – Le migliori partite dell’Inter nel 2020: Sassuolo-Inter 0-3 (#4)

Riviviamo le sei partite più belle dell’Inter nell’anno solare 2020, scelte dalla redazione di Inter-News.it. Al quarto posto c’è Sassuolo-Inter (0-3) dello scorso 28 novembre.

TRIS – L’Inter vince per la seconda volta consecutiva in casa del Sassuolo. Nella sfida dello scorso 28 novembre, i nerazzurri si impongono un netto tre a zero al Mapei Stadium. E il vantaggio matura già dopo quattro minuti. Lautaro Martinez si involta verso la porta e, nonostante il controllo della palla sia impreciso e goffo, riesce a resistere alle opposizioni di difensori e portiere. E a servire Alexis Sanchez a centro area, che può appoggiare comodamente in porta. Al 14′ arriva il raddoppio, e anche qui c’è grande complicità della difesa neroverde. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Arturo Vidal prova a ribadire il pallone verso centro area, con un cross teso e forte. La palla sbatte però addosso a Vlad Chiriches e finisce in porta, beffando il suo stesso portiere. Gli uomini di Roberto De Zerbi non riescono ad essere arrembanti e spensierati, e l’Inter mette in ghiaccio la gara. E allo scoccare dell’ora di gioco chiude i conti con un tris. Cross rasoterra di Matteo Darmian dalla destra, Roberto Gagliardini controlla di sinistro e ribadisce in rete col destro. Nel video YouTube della Serie A riviviamo lo 0-3 nerazzurro: