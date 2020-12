VIDEO â€“ Le migliori partite dellâ€™Inter nel 2020: Napoli-Inter 1-3 (#3)

VIDEO – Le migliori partite dell’Inter nel 2020: Napoli-Inter 1-3 (#3)

Romelu Lukaku Napoli-Inter

Riviviamo le sei partite più belle dell’Inter nell’anno solare 2020, scelte dalla redazione di Inter-News.it. Al terzo posto c’è Napoli-Inter (1-3), prima gara dell’anno.

CHI BEN COMINCIA – Napoli-Inter dello scorso 6 gennaio è la partita che apre il 2020 nerazzurro. E lo fa nel migliore dei modi possibili, perché gli uomini di Antonio Conte annichiliscono gli azzurri. Al 14′ Romelu Lukaku sfrutta lo scivolone di un difensore, e si invola verso l’area del Napoli partendo da prima del centrocampo. Lautaro Martinez segue il belga e si muove in sua funzione, liberandolo dai marcatori. Il belga può così arrivare al limite dell’area e scoccare il sinistro che colpisce il palo interno e poi si ferma in porta. E al 33′ le cose vanno quasi allo stesso modo. Stavolta Lukaku viene imbeccato da Marcelo Brozovic, e sempre dal limite dell’area fa partire il suo mancino letale. Un tiro che piega le mani ad Alex Meret, prima di depositarsi in rete. Al 39′ il Napoli accorcia con un tap in di Arkadiusz Milik, ma la partita non sembra potersi veramente riaprire. E infatti l’Inter la chiude al 62′, stavolta con Lautaro Martinez, che di rapina trova l’1-3. Nel video YouTube della Serie A tutti gli highlights della gara: