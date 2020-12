VIDEO – Le migliori partite dell’Inter nel 2020: Inter-Shakhtar Donetsk 5-0 (#2)

Inter-Shakhtar Donetsk

Riviviamo le sei partite più belle dell’Inter nell’anno solare 2020, scelte dalla redazione di Inter-News.it. Al secondo posto c’è Inter- Shakhtar Donetsk (5-0), semifinale dell’Europa League 2019/20.

INARRESTABILI – Inter-Shakhtar Donetsk dello scorso 17 agosto è l’apice dei nerazzurri nella fase finale di Europa League. Dopo le vittorie contro Getafe e Bayer Leverkusen, gli ucraini rischiano di essere la sfida più complicata per Antonio Conte. Diventa invece la più facile, sorprendentemente. Al 19′ arriva già il vantaggio, con Nicolò Barella grande protagonista. Il numero 23 ruba palla sulla trequarti, si allarga sulla destra e fa partire un cross al bacio verso il centro dell’area. Dove Lautaro Martinez stacca benissimo, infilando di testa l’1-0. Il primo tempo si chiude sull’1-0, ma lo Shakhtar Donetsk non sembra neanche in campo. E nella ripresa i nerazzurri dilagano. Al 64′ arriva il raddoppio, con Danilo D’Ambrosio che insacca di testa sugli sviluppi di un corner. Al 74′ Lautaro Martinez firma la doppietta che vale il 3-0, con un destro piazzato dal limite. Poi si scatena Romelu Lukaku. Al 78′ Lautaro Martinez libera il belga, che da dentro l’area trova un diagonale mancino inesorabile: è poker Inter. E all’84’ anche il numero 9 mette a segno la doppietta. Lukaku parte come un carrarmato dalla trequarti, gli avversari non riescono a tenerlo, ed entrato in area scocca il diagonale di destro che vale il 5-0 nerazzurro. Nel video YouTube dell’Inter tutti i cinque gol di quella sera: