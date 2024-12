VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2024: Lazio-Inter 0-6

Riviviamo il 2024 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Si parte con Lazio-Inter (0-6) del 16 dicembre 2024.

DOMINIO SORPRENDENTE – La prima partita scelta per questo recap del 2024 è anche una delle più recenti. Ossia Lazio-Inter (0-6) dello scorso 16 dicembre. Un risultato che sorprende tanto nella rotondità quanto nel modo in cui si è concretizzato. Perché per la prima mezz’ora di gioco i biancocelesti stavano confermando lo stato di forma di questa stagione, pur senza impensierire troppo Yann Sommer. Poi a cinque minuti dell’intervallo avviene la situazione che inverte drasticamente la piega degli eventi. Gol nerazzurro siglato dall’ex Stefan de Vrij, anzi no, annullato per fuorigioco. Anzi, rigore per l’Inter per un fallo di mano in area. Trasformazione di Hakan Calhanoglu, e vantaggio nerazzurro nonostante un primo tempo a grandi folate laziali. Prima dell’intervallo c’è pure tempo per il raddoppio, con un sinistro al volo di Federico Dimarco su assist di Denzel Dumfries. Un dritto-rovescio che tramortisce la Lazio, aprendo il campo all’Inter. Che a inizio ripresa arrotonda prima con un capolavoro di Nicolò Barella dalla distanza (al 51′) e una splendida incornata di Dumfries due minuti dopo. Nel finale c’è tempo pure per il primo gol in A con l’Inter di Carlos Augusto (tocco sotto a tu per tu col portiere) e anche per la firma di Marcus Thuram. Sei gol che demoliscono l’ottima squadra di Marco Baroni, e che lanciano un segnale a tutto il campionato.

Video highlights di Lazio-Inter (0-6) del 16 dicembre 2024, dal canale YouTube del club nerazzurro