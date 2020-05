VIDEO – Matthaus, punizione magica: 13° scudetto all’Inter, Napoli KO

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 maggio 1989. Lo scontro diretto contro il Napoli viene risolto in rimonta: Matthaus, con una punizione memorabile, firma lo scudetto numero tredici della storia nerazzurra.

LO SCUDETTO DEI RECORD – Trentuno anni fa l’Inter batteva 2-1 il Napoli nella trentesima giornata di Serie A 1988-1989. In un Meazza gremito e per una delle ultime volte ancora senza terzo anello la squadra di Giovanni Trapattoni si presenta all’appuntamento sapendo di poter spazzare via le residue speranze del Napoli, celebrando in casa con quattro turni d’anticipo. Gli azzurri provano a rovinare la festa, chiudendo il primo tempo in vantaggio con un gran gol da fuori di Careca al 36′. Nella ripresa l’Inter ribalta il risultato: al 49′ conclusione al volo di Nicola Berti e deviazione decisiva di Luca Fusi, per le regole dell’epoca si tratta di autogol (oggi sarebbe assegnato senza discussione al centrocampista). A sette minuti dal termine punizione dal limite, che Lothar Matthaus batte con una potenza terrificante non lasciando scampo a Giuliano Giuliani. È il ritorno alla vittoria dopo un lungo digiuno: il precedente trofeo risaliva alla Coppa Italia 1981-1982, l’ultimo campioanto alla stagione 1979-1980. Questo sarà noto come lo scudetto dei record, il tredicesimo. Di seguito il video dall’account YouTube “SerieAclassics”.