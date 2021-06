VIDEO – Mathias Olivera, chi è il giocatore che può arrivare all’Inter

Mathias Olivera sarebbe stato proposto all’Inter per la fascia sinistra. La dirigenza valuta, ma non è ancora fatta. Intanto ecco tutte le qualità tecniche del ragazzo.

CHI È – Mathias Olivera Miramontes, è il nuovo esterno proposto all’Inter per la fascia sinistra. Difensivamente molto dominante nei duelli uno contro uno, e con una buona propensione per l’attacco. L’anno scorso il calciatore sfidò proprio i nerazzurri agli ottavi di finale di Europa League. Per conoscere meglio le qualità del ragazzo, l’agenzia Global Business Group, che con Pablo Boselli cura gli interessi del ragazzo (QUI la nostra esclusiva), ha pubblicato un video che racchiude tutte le qualità del classe ’97.

Di seguito il video sulle qualità tecniche del calciatore pubblicato dal canale YouTube dell’azienda che cura i suoi interessi, la Global Business Group