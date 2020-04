VIDEO – Materazzi a Siena incorona l’Inter: è lo scudetto numero 15!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 22 aprile 2007. L’Inter inaugura le trasferte tricolori a Siena, vincendo 1-2. Materazzi sigla entrambi i gol e, con 5 turni di anticipo, regala il 15° scudetto ai nerazzurri.

CAMPIONI! – Nella Serie A 2006/07, l’unica contendente dell’Inter nella lotta scudetto è la Roma. Il 18 aprile, nel recupero della giornata 22, i giallorossi tentano lo sgambetto decisivo, vincendo 1-3 a San Siro, e rovinando i piani nerazzurri di festeggiare lo scudetto tra le mura amiche. La gioia viene però rimandata di una sola giornata, a domenica 22 aprile. L’Inter si reca in trasferta a Siena, e disputa una gara a senso unico, cercando la rete sin dai primi secondi di gara. Il vantaggio arriva al 18′, quando Marco Materazzi sbroglia una mischia nell’area toscana e insacca lo 0-1 di prepotenza. I nerazzurri tirano un sospiro di sollievo che rischia di costare caro. Tre minuti dopo, su dinamiche simili, arriva il pareggio bianconero, con Paolo Negro a beffare l’intera retroguardia nerazzurra. Una sveglia che inietta l’adrenalina giusta nelle vene interiste, che riprende ad attaccare. Per il nuovo vantaggio bisogna attendere il quarto d’ora della ripresa, quando Manninger atterra Cruz al limite dell’area. Del calcio di rigore si incarica ancora Materazzi, che trova il gol della vittoria. Al fischio finale, scatta la festa nerazzurra per lo scudetto numero 15, arrivato con ben 5 giornate di anticipo. Nel video YouTube di “inter070” tutti gli highlights della gara: