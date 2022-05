VIDEO – Marotta: «Perisic? Spiace ma l’Inter non ha paura. Motivi chiari. Gosens…»

Marotta ufficializza l’addio di Perisic all’Inter, spiegando i reali motivi della scelta dell’esterno croato. E preannuncia novità di mercato senza dimenticare Gosens. Di seguito il video con un estratto delle parole dell’Amministratore Delegato Sport nerazzurro ai microfoni di Sky Sport

AVANTI SENZA PAURA – Ormai manca solo l’annuncio ufficiale del Tottenham ma Ivan Perisic non sarà più un calciatore dell’Inter a partire dal 1° luglio 2022. Le parole di Beppe Marotta spiegano cosa si cela dietro la decisione dell’esterno croato, desideroso di cambiare aria. E confermano il retroscena sul suo addio in direzione Premier League (vedi articolo). Marotta conferma che l’Inter ripartirà da Robin Gosens (vedi focus) ma non solo. Arriverà un nuovo esterno mancino in sostituzione di Perisic, ovviamente più giovane e con ingaggio più basso.

