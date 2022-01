VIDEO IN – Marotta in hotel per l’ultimo giorno di mercato. Inter ancora attiva?

C’è anche Marotta all’Hotel Sheraton San Siro di Milano, sede ufficiale dell’ultimo giorno del calciomercato. Difficile che l’Inter faccia operazioni di rilievo, ma intanto la sua presenza è da registrare. Ecco il video dal nostro inviato sul posto.

ATTIVITÀ IN VISTA? – L’Inter ha chiuso il mercato di gennaio con gli arrivi di Robin Gosens e Felipe Caicedo. Salvo stravolgimenti quest’oggi non ci saranno altri movimenti, salvo quelli minori tipo Gabriel Brazao (vedi articolo). All’Hotel Sheraton, sede ufficiale di chiusura del calciomercato, è però presente l’AD Sport Giuseppe Marotta. «Non parlo, perché sono qua in veste di presidente dell’ADISE. Un saluto a tutti», il suo breve commento. Ci sarà il margine per qualche operazione, seppur non di primo piano?

Ecco il video di Marotta all’Hotel Sheraton San Siro, dall’inviato di Inter-News.it sul posto Roberto Balestracci.