VIDEO – Mandorlini compie 60 anni! I suoi 13 gol con la maglia Inter

Andrea Mandorlini, ex giocatore dell’Inter, oggi compie 60 anni! Ha vestito la maglia nerazzurra per 7 lunghe stagioni conquistando lo Scudetto dei record, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia

NUMERI – Andrea Mandorlini con la maglia dell’Inter ha realizzato 13 gol in 275 partite. I gol fatti non sono sicuramente il miglior modo per giudicare un difensore, ma vogliamo rendere così omaggio a uno dei pilastri di quella squadra che guidata da Giovanni Trapattoni conquistò lo storico Scudetto 1988/1989 (QUI una lunga intervista dello stesso Mandorlini a riguardo).

GOL – Ecco il video pubblicato su YouTube da Majki Hd che ne possiede tutti i diritti. Ad Andrea Mandrolini tanti auguri da tutta la redazione di Inter-News.it!