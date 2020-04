VIDEO – Maicon capolavoro annichilisce la Juventus, 2-0 Inter con Eto’o

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 16 aprile 2010. A cinque giornate dalla fine, l’Inter trova la Juventus sul suo percorso. Una partita senza storia, decisa da un gol fantascientifico di Maicon e chiusa da Eto’o a pochi secondi dal fischio finale. Ecco il video con gli highlights della partita.

SURPLACE – Inter-Juventus del 16 aprile 2010 non ha nessun crisma delle sfide scudetto del passato. Ma questo non intacca la vena emozionale della gara. I bianconeri di Alberto Zaccheroni partono bene, José Mourinho concede il primo quarto d’ora di sfogo. Poi i nerazzurri salgono in cattedra, e l’inerzia del match inverte definitivamente il suo equilibrio. Il primo tempo si conclude 0-0, ma c’è una buona notizia per l’Inter: dal 37′ la Juventus è in 10, espulso Sissoko per doppia ammonizione. Il ritmo nella ripresa diventa incalzante e tra 54′ e 57′ i nerazzurri si avvicinano al meritato vantaggio. Prima Samuel Eto’o conclude un contropiede alzando troppo il tiro; poi a Diego Milito non riesce la deviazione diagonale da pochi passi. Passano dieci minuti, e il copione non cambia: al 65′ Dejan Stankovic prova la botta da fuori; al 68′ ancora Milito, con un colpo di testa ravvicinato che esce di pochissimo.

Inter-Juventus 2-0: il capolavoro di Maicon

Il motore nerazzurro è a pieni giri ma non basta, serve uno strappo decisivo. Ci pensa Maicon, che al 75′ firma un capolavoro di superiorità tecnica e mentale. Appostato pochi metri fuori area, stoppa di coscia una ribattuta su calcio d’angolo. Salta Amauri, uscito in pressione, con un sombrero, orienta il controllo ancora con la coscia e colpisce la palla a metà tra il collo e l’esterno del piede. Una rete sensazionale, che annichilisce la Juventus. Prima del fischio finale c’è spazio anche per il 2-0, firmato da Eto’o, che insacca un assist di Mario Balotelli da pochi passi. Quello dell’Inter è un trionfo che darà una spinta ulteriore per il rush finale della più grande stagione nerazzurra di sempre. Nel video YouTube di “1908interpersempre” tutti gli highlights della gara: