VIDEO – Maicon compie 41 anni, tutti i suoi 20 (splendidi) gol con l’Inter

Maicon oggi compie quarantuno anni. L’ex difensore brasiliano, all’Inter dal 2006 al 2012, ha fatto la storia del club con le sue discese sulla fascia. Anche venti gol: ecco il video.

TOP DEL RUOLO – Per Maicon questo è il secondo compleanno da ex calciatore. Il difensore, nato il 26 luglio 1981, si è ritirato poco più di un anno fa dopo aver fatto un mese col Tre Penne a San Marino. La sua esperienza in Italia però è soprattutto con l’Inter, 248 presenze e 20 gol fra il 2006 e il 2012 con undici trofei.

Nell’augurare buon compleanno a Maicon ecco il video, dall’account ufficiale YouTube della società, con tutti i suoi gol all’Inter.