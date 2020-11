VIDEO – Lussemburgo-Italia Under-21, Pinamonti in gol: gli highlights

Andrea Pinamonti Inter

Lussemburgo-Italia è finita 0-4 e ha dato agli Azzurrini la qualificazione agli Europei Under-21 del prossimo anno (vedi articolo). Alla goleada di Differdange ha partecipato anche Pinamonti: l’attaccante dell’Inter ha firmato il momentaneo tris. Ecco il video con gli highlights.

IL POKER – L’Italia Under-21 ha battuto 0-4 i pari età del Lussemburgo conquistando l’accesso agli Europei di categoria con una giornata d’anticipo. Gli Azzurrini hanno messo il discorso in discesa nel primo tempo, con la doppietta di Gianluca Scamacca (15’ e 29’). Il commissario tecnico Paolo Nicolato ha inserito Andrea Pinamonti dopo l’intervallo, al posto di Riccardo Sottil. L’attaccante dell’Inter ha colpito al 56’, con un rigore in movimento su assist di Raoul Bellanova. Di Riccardo Marchizza il definitivo 0-4. Il difensore dello Spezia, che aveva avviato l’azione, chiude il rotondo successo e la qualificazione con una botta d’esterno che non lascia scampo al portiere lussemburghese. Pinamonti, ammonito all’86’, non giocherà mercoledì (ore 17.30) contro la Svezia perché era diffidato. Per l’Inter una buona notizia, visto che non sarà costretto a rimanere in gruppo con gli Azzurrini e potrà fare ritorno ad Appiano Gentile da subito. Di seguito il video con gli highlights di Lussemburgo-Italia, gol di Pinamonti incluso, tratto dall’account YouTube ufficiale della FIGC.