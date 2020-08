VIDEO – Lukaku, un anno con l’Inter! I momenti più belli della stagione

L’8 agosto del 2019 arrivava all’Inter Romelu Lukaku, centravanti belga forte fisicamente e con un grande fiuto del gol, confermato anche nel corso di questa stagione. Il club attraverso i social ha ricordato il momento del suo arrivo.

ANNIVERSARIO ROMELU – L’Inter festeggia un anno dall’arrivo di Romelu Lukaku in nerazzurro, da allora in una sola stagione ha già totalizzato ben 30 gol al suo primo anno in nerazzurro, macinando record su record. L’attaccante sarà ancora impegnato in Europa League con i nerazzurri per quanto riguarda questa stagione, ma la società nerazzurra attraverso i social ha voluto ricordare il momento del suo arrivo a Milano lo scorso 8 agosto 2019: di seguito tutti i momenti più belli della stagione.