VIDEO – Lukaku timbra subito il primo derby: 0-2 in casa del Milan

Condividi questo articolo

Lukaku Conte

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro allo scorso anno, al 21 settembre 2019. Nel primo derby stagionale, i nerazzurri schiantano il Milan per due reti a zero. Le firme sono di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, che timbra il suo prima derby.

SENZA STORIA – Il derby di andata della scorsa stagione è senza storia. L’Inter sarebbe in vantaggio già nel primo tempo, ma a Lautaro Martinez viene annullato un gol per fuorigioco. Dalle parti della difesa nerazzurra il Milan è sterile, la partita si gioca a una sola direzione. Ma per sbloccarla serve attendere la ripresa, e anche un po’ di fortuna. Al 49′ Stefano Sensi batte corto una punizione dal lato destro dell’area, servendo Marcelo Brozovic. Il numero 77 scocca un destro rasoterra dal limite che trova la deviazione decisiva di Rafael Leao e spiazza Donnarumma. Anche in questo caso interviene il VAR, ma non c’è alcuna irregolarità. E al 78′ la gara si chiude: Nicolò Barella addomestica un lancio da dietro, sempre sul lato destro dell’area del Milan ed esegue un cross morbido. La palla è col contagiri per la testa di Romelu Lukaku, che gira in rete anticipando Romagnoli. Sul finale c’è tempo anche per una traversa colta da Matteo Politano, che non riesce ad arrotondare il risultato. Nel video YouTube della Serie A, tutti gli highlights della partita: