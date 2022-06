VIDEO – Lukaku sì: ecco la pretesa del Chelsea. Poi l’Inter penserà alla cessione dolorosa

Romelu Lukaku può tornare all’Inter! La volontà dell’attaccante belga trova il benestare del Chelsea, che ha solo una legittima pretesa per concludere l’affare. In casa nerazzurra si ha fretta di chiudere per poi concentrarsi – purtroppo – sulle uscite. Una in particolare: quale big verrà sacrificato? Di seguito il video del servizio del collega Matteo Barzaghi per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).