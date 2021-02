VIDEO – Lukaku, urla di sfogo dopo lo 0-3: «Sono io il migliore!»

Romelu Lukaku (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Secondo un video riportato da DAZN sul proprio profilo ufficiale “Twitter”, Romelu Lukaku avrebbe esultato all’indirizzo di Zlatan Ibrahimovic dopo lo 0-3 di Milan-Inter.

NUOVO CAPITOLO – «io sono il migliore!», è riassumibile più o meno in queste parole (con una traduzione “edulcorata”) l’esultanza di Romelu Lukaku dopo lo 0-3 in Milan-Inter. Un gol voluto e cercato, come dimostrato dallo sfogo durante i festeggiamenti. Parole indirizzate con ogni probabilità all’indirizzo di Zlatan Ibrahimovic, con il quale sono ancora parecchie le scorie del litigio del derby di Coppa Italia. Nulla da dire, per quanto visto ieri il belga ha assolutamente ragione.